Ayuntamiento de Morelia aprueba descuentos del Buen Fin 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de apoyar la economía de los morelianos y darles facilidades para el pago de sus contribuciones, el Ayuntamiento de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, aprobó la aplicación de descuentos del Buen Fin 2025.

Mediante votación del Cabildo de Morelia se aprobó que, a partir del primero de noviembre, se apliquen condonaciones a multas y recargos derivados del Predial y diversos impuestos y derechos municipales.

De esta manera, el acuerdo aprobado contempla “La condonación del 50% al 100% por ciento en recargos, según el supuesto de ley que en el caso se configure, y hasta el 100% por ciento en multas, que se hubiesen generado durante el ejercicio fiscal 2025 y anteriores, por falta de pago oportuno”.

Lo anterior será aplicable para el Impuesto Predial, Impuesto sobre adquisición de inmuebles e Impuesto sobre lotes baldíos sin bardear, o falta de banquetas.

Así como a los siguientes derechos: Por expedición, revalidación y canje de permisos; Licencias para funcionamiento de establecimientos mercantiles; Por servicios de panteones; Por servicios de Protección Civil; y Por expedición o revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios.

En ese sentido, el Gobierno de Morelia invita a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad que les permite, a partir del primero de noviembre, cumplir con sus obligaciones municipales con destacadas facilidades de pago.

mrh