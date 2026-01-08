Ayuntamiento de Morelia amonesta a bar por mostrar puntos del alcoholímetro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El bar que durante diciembre difundió en sus pantallas la ubicación de los puntos del alcoholímetro fue amonestado; de reincidir, podría enfrentar una clausura temporal y una multa económica de entre 8 mil y 20 mil pesos, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista con medios, el funcionario indicó que tras la difusión de esta información se apercibió al establecimiento ubicado sobre el Boulevard García de León, aplicándose la amonestación correspondiente. Señaló que esta acción también representa un llamado a bares y antros de la capital michoacana, para evitar incurrir en este tipo de prácticas.