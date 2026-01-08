Ayuntamiento de Morelia amonesta a bar por mostrar puntos del alcoholímetro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El bar que durante diciembre difundió en sus pantallas la ubicación de los puntos del alcoholímetro fue amonestado; de reincidir, podría enfrentar una clausura temporal y una multa económica de entre 8 mil y 20 mil pesos, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
En entrevista con medios, el funcionario indicó que tras la difusión de esta información se apercibió al establecimiento ubicado sobre el Boulevard García de León, aplicándose la amonestación correspondiente. Señaló que esta acción también representa un llamado a bares y antros de la capital michoacana, para evitar incurrir en este tipo de prácticas.
Aunado a esto, el secretario indicó que durante diciembre no se registraron clausuras por incumplimiento de horarios en establecimientos. Precisó que, particularmente para los festejos de fin de año, se otorgaron cuatro ampliaciones de horario, las cuales se cumplieron conforme a lo establecido.
Cabe resaltar que durante diciembre, la Policía Morelia mantuvo de manera diaria el operativo de alcoholímetro, debido al incremento de festejos característicos de la temporada decembrina, con el objetivo de prevenir accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol.
De hecho, la Policía Morelia informó en días pasados que, en promedio, alrededor de 15 vehículos fueron asegurados por operativo, lo que derivó en más de 280 unidades remitidas al corralón.
