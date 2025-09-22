Ayuntamiento de Morelia alista comité para autorizar eventos en Palacio Municipal: edil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se trabaja en la conformación de un comité que avale las solicitudes para el arrendamiento del Palacio Municipal, informó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista, el edil comentó que existen diversas solicitudes para ocupar el espacio con el objetivo de realizar algunos eventos. Sin embargo, aclaró que para autorizar cada uno y delimitar los criterios de uso del inmueble se integrará un comité.

“Hay muchísimas solicitudes, vamos a formar un comité integrado por sociedad civil y el gobierno para decidir qué sí y qué no. Se harán solicitudes para ver qué se autoriza, lo que no queremos es que aquí haya cosas que puedan dañar el edificio o desprestigiarlo (…)”, indicó.