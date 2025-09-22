Ayuntamiento de Morelia alista comité para autorizar eventos en Palacio Municipal: edil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se trabaja en la conformación de un comité que avale las solicitudes para el arrendamiento del Palacio Municipal, informó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.
En entrevista, el edil comentó que existen diversas solicitudes para ocupar el espacio con el objetivo de realizar algunos eventos. Sin embargo, aclaró que para autorizar cada uno y delimitar los criterios de uso del inmueble se integrará un comité.
“Hay muchísimas solicitudes, vamos a formar un comité integrado por sociedad civil y el gobierno para decidir qué sí y qué no. Se harán solicitudes para ver qué se autoriza, lo que no queremos es que aquí haya cosas que puedan dañar el edificio o desprestigiarlo (…)”, indicó.
Recordó que, como se había informado previamente, este recinto de cantera rosa será utilizado como un Centro Cultural Municipal. De hecho, aseguró que ya se realizan distintos eventos de corte cultural.
En este sentido, Martínez Alcázar resaltó que también se concreta un proyecto de remodelación de los espacios internos. En este rubro, el edil indicó que se contempla la incorporación de iluminación, el arreglo de paredes y la adecuación tecnológica necesaria para hacer del lugar un espacio más interactivo.
Para finalizar, el edil resaltó que ambos aspectos aún se encuentran en fase de planeación, pero estimó que en 2026 podrían ejecutarse.
Pues cabe resaltar, que durante la pasada sesión extraordinaria de Cabildo, se indicó que los conceptos para la renta del inmueble se incluyeron en la propuesta del proyecto de la Ley de Ingresos para el 2026, la cual se direccionó al Congreso del Estado.
BCT