Ayuntamiento de Morelia actuó conforme a la ley en caso de corrida de toros: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Yo no organizo corridas de toros, yo amo a los animales (…)”, expresó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.

En entrevista, el edil destacó que hubo mucha desinformación en torno a la corrida de toros anunciada en la Monumental de Morelia, la cual contaba con un amparo federal para su realización, pero que posteriormente fue cancelada por otro recurso jurídico.

“Hay mucha desinformación y personas que haciendo grilla política me señalaron como el organizador. Yo no organizo corridas de toros, yo amo a los animales (…)”, precisó el alcalde.