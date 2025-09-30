Ayuntamiento de Morelia actuó conforme a la ley en caso de corrida de toros: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Yo no organizo corridas de toros, yo amo a los animales (…)”, expresó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.
En entrevista, el edil destacó que hubo mucha desinformación en torno a la corrida de toros anunciada en la Monumental de Morelia, la cual contaba con un amparo federal para su realización, pero que posteriormente fue cancelada por otro recurso jurídico.
“Hay mucha desinformación y personas que haciendo grilla política me señalaron como el organizador. Yo no organizo corridas de toros, yo amo a los animales (…)”, precisó el alcalde.
Agregó que el Ayuntamiento actuó conforme a la ley, ya que un grupo de ciudadanos presentó los requisitos correspondientes para obtener una licencia y poder organizar el evento.
“Yo incurriría en un desacato al Poder Judicial y a las leyes, por lo que tuve que otorgar esa licencia”, puntualizó.
Por consiguiente, explicó que cuando el amparo fue negado, el Ayuntamiento procedió a revocar la licencia otorgada.
“Lo que aquí se tiene que puntualizar es: uno, nosotros no organizamos la corrida, ni las propiciamos (…)”, recalcó.
Finalmente, el presidente municipal subrayó que el Ayuntamiento en todo momento actuó conforme a la ley.
BCT