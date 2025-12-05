Ayuntamiento confía en que la Caravana Coca-Cola pueda avanzar conforme a la ruta prevista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Estamos buscando que haya condiciones que permitan que la caravana Coca-Cola avance en el trayecto establecido”, destacó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
En entrevista colectiva, el funcionario afirmó que ya trabajan en este tema, por lo que buscarán acercamientos con los manifestantes que mantienen bloqueadas algunas vialidades en la zona Centro.
Cabe resaltar que se espera que la caravana inicie a las 19:00 horas del sábado, partiendo desde la XXI Zona Militar, para después avanzar por avenida Madero y posteriormente llegar al monumento a Lázaro Cárdenas.
Otro aspecto que se le cuestionó al secretario fue si, para esta actividad, se contempla restringir la venta de alcohol para llevar en el primer cuadro del Centro Histórico.
Sobre el tema, Benítez Silva indicó que, si bien esta medida suele aplicarse en eventos públicos masivos que se realizan en el Centro, para esta caravana no está contemplada debido a la temática de la actividad.
RPO