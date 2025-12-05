Ayuntamiento confía en que la Caravana Coca-Cola pueda avanzar conforme a la ruta prevista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Estamos buscando que haya condiciones que permitan que la caravana Coca-Cola avance en el trayecto establecido”, destacó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista colectiva, el funcionario afirmó que ya trabajan en este tema, por lo que buscarán acercamientos con los manifestantes que mantienen bloqueadas algunas vialidades en la zona Centro.