¡Ayuda a no pasar frío! SOS Firulais lanza colecta de cobijas para perritos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de brindar abrigo a los animales rescatados durante la temporada de frío, la asociación SOS Firulais Morelia lanzó una colecta de cobijas y otros insumos para el cuidado de los “peluditos” de la calle. El llamado está dirigido a la ciudadanía moreliana que desee apoyar a través de donaciones en especie o aportaciones económicas.

La información fue compartida por la organización a través de redes sociales, donde detallaron que requieren principalmente cobijas, camitas, croquetas, desparasitantes y productos antipulgas. La iniciativa busca reforzar el bienestar de los animales rescatados en condiciones vulnerables, particularmente ante el descenso de temperaturas.

Para facilitar la entrega de donativos, se habilitaron dos centros de acopio en Morelia. El primero se ubica en “El almacén”, sobre la avenida José María Morelos 1615, en Jesús del Monte (a un costado del colegio México Nuevo, arriba de Farmacias Similares). El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.