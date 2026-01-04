Avizora arzobispo de Morelia misma situación en México como en Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si no se cambia la forma de organización social y de gobierno en México, se podría llegar a una situación de violencia y agresiva como la que se registra en Venezuela, aseguró el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos.

En conferencia de prensa, enfatizó que es necesario trabajar en México para evitar la intervención de gobiernos extranjeros que, únicamente, lo hacen con violencia generando descontento entre los países.

"Nosotros conocemos la historia de Venezuela, no es de ayer, tiene ya unos 30 años en conflicto que, desgraciadamente, para muchos lugares, como caso nuestro México, se avizora que si no se cambia la forma de organización social y la forma de Gobierno, podemos llegar a una circunstancia tan violenta y tan agresiva como esta que ahora se está dando en Venezuela", dijo.

Consideró que la intervención de Estados Unidos a Venezuela fue con violencia y agresiva, por lo que enfatizó que este tipo de eventos perjudicarán no solo a este país de América Latina, sino a todo el mundo, porque puede generar más violencia, descontento y complejidad entre los países.

Hoy, resaltó, se tiene que promover la paz, toda vez que este hecho únicamente descalifica y confronta a los pueblos, hechos que desde el punto de vista de la Iglesia Católica es una descalificación que siempre será reprobable moralmente.

"Es evidente el daño, la violencia y la agresividad que significa una intervención como la que ha tenido Estados Unidos en Venezuela; desgraciadamente este tipo de eventos perjudican mucho más de lo que todo el mundo reconoce. Es lamentable este tipo de intervenciones que generan más violencia, provocan más descontento y complejidad entre los países", agregó.

