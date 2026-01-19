Avenida Amalia Solórzano se inaugura el 31 de enero: Sedum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 31 de enero se inaugurará la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías.

En conferencia de prensa, comentó que se trata de una obra de 4.1 kilómetros intervenidos que beneficiará a 35 escuelas que se ubican en la zona y a 86 colonias, lo que permitirá una reducción de hasta el 61 por ciento en los tiempos de traslado, toda vez que se estima el tránsito en ocho minutos por el sur de la capital michoacana.