Avanzan trabajos de iluminación y decoración navideña en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales se encuentra realizando la instalación eléctrica de la decoración navideña con la cual se esperan instalar poco más de 2 millones de luces para el primero de diciembre, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la dependencia.
En entrevista colectiva, el secretario señaló que este tipo de decoración —principalmente luces navideñas— empieza a instalarse con 15 días de anticipación, con el fin de que todo esté listo para el tradicional encendido navideño.
“Lo que sí puedo decirles es que los trabajos ya iniciaron con todo lo que es la rehabilitación, la instalación de los tendidos de luces en la avenida Madero, y empezamos a trabajar ya con la instalación eléctrica en las plazas (...)”, señaló.
Aunado a ello, el secretario indicó que para la colocación de las luces también se está realizando la rehabilitación del sistema eléctrico en algunas zonas; como ejemplo, mencionó el tablero de control del Jardín de las Rosas.
Sobre el número total de luces que se instalarán, no brindó una cifra específica, ya que se dará a conocer más adelante. Sin embargo, recordó que el año pasado se colocaron cerca de dos millones de luces, por lo que estimó que este año podrían ser más.
Para finalizar, detalló que en el caso de las nochebuenas que se instalan en las áreas verdes del Centro Histórico y otros espacios públicos, también se prevé superar la cantidad del año pasado —que fue de 10 mil plantas— las cuales, añadió, suelen comprarse en distintos viveros, usualmente de municipios como Zitácuaro.
