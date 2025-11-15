Avanzan trabajos de iluminación y decoración navideña en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales se encuentra realizando la instalación eléctrica de la decoración navideña con la cual se esperan instalar poco más de 2 millones de luces para el primero de diciembre, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la dependencia.

En entrevista colectiva, el secretario señaló que este tipo de decoración —principalmente luces navideñas— empieza a instalarse con 15 días de anticipación, con el fin de que todo esté listo para el tradicional encendido navideño.

“Lo que sí puedo decirles es que los trabajos ya iniciaron con todo lo que es la rehabilitación, la instalación de los tendidos de luces en la avenida Madero, y empezamos a trabajar ya con la instalación eléctrica en las plazas (...)”, señaló.