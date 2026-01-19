Avanza reubicación de comerciantes tras incendio en el Mercado Independencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el mes de febrero se prevé que las calles aledañas al Mercado Independencia queden despejadas, esto una vez que los comerciantes afectados por el incendio registrado en el recinto hace algunos años concluyan su reubicación, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

En entrevista colectiva, el secretario explicó que ya concluyó la revisión y el mapeo de los espacios asignados a los comerciantes, por lo que la siguiente fase consiste en que, durante esta semana, cada uno de los locatarios comience a acondicionar sus respectivos espacios y, posteriormente, realice la mudanza de su mercancía.