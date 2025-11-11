Avanza proyecto de metrobús en Morelia; transportistas confían en modernización

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Representantes de distintas rutas del transporte público urbano y suburbano de Morelia mostraron confianza y respaldo al proyecto del metrobús que gestionó ante la federación el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para modernizar, eficientar y reordenar el servicio público en la capital del estado.

Al exponer que el metrobús es el único proyecto autorizado por Banobras para iniciar su ejecución con una inversión inicial de 900 millones de pesos, el mandatario comentó que se tienen las condiciones financieras para construir un sistema integrado de transporte, en el que se incluye la renovación del parque vehicular urbano y suburbano.

Explicó que el financiamiento de las nuevas unidades se haría a través de un fondo de casi 900 millones de pesos, además de los 600 millones que destinará el estado para infraestructura vial y no vial.

Compartió que el metrobús contempla una ruta troncal de Villas del Predregal-monumento Lázaro Cárdenas-Ciudad Salud y se construirá en etapas, la primera de 55 estaciones, dos terminales (Villas del Pedregal-monumento Lázaro Cárdenas) y una red de 38.8 kilómetros de ciclovía, así como pavimentación de 38 km de carril confinado, señalización, 28 construcciones de cruces e infraestructura urbana, semaforización y recuperación y mejoramiento de espacios públicos en cada estación.