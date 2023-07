Avanza Morelia en seguridad, pese a estar en un estado y país inseguros: Alfonso Martínez

Nosotros cuando decimos 'vamos avanzando', nos basamos no sólo en todo lo que estamos haciendo de contratación de más policías, equiparlos, comprar patrullas, poner cámaras en la ciudad, capacitarlos constantemente, certificarlos, todo eso que hemos estado anunciando, también nos basamos en las alertas de viaje porque lo dicen países que no se van a arriesgar, que no puedes influir en su publicación”

Alfonso Martínez Alcázar