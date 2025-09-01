Avanza línea de conducción entre Tanque La Bola y Tanque 2,000 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) avanza en la construcción de la línea de conducción del Acuaférico de Morelia, una obra estratégica que busca mejorar la distribución del agua potable en la zona sur-oriente de la capital michoacana.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos consisten en la instalación de la línea que conectará al Tanque La Bola con el Tanque 2,000, en la zona de Lomas de Guayangareo y Rebombeo San Rafael.

Esta obra forma parte del proyecto integral del Acuaférico de Morelia, con el cual se busca garantizar un abasto más eficiente y seguro del vital líquido para miles de familias.