Avanza en Morelia la estrategia “Tapa Segura”; 10 bares ya fueron capacitados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al momento la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) ha capacitado a 10 bares con la estrategia Tapa Segura, la cual busca prevenir la adulteración de bebidas en estos espacios, indicó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la dependencia.

En entrevista colectiva, Hernández Abarca destacó la buena aceptación que ha tenido esta campaña, la cual inició en septiembre del año en curia. Pues, en una primera etapa se registraron 60 bares, por lo que se prevé que en las próximas semanas continúen las capacitaciones en los 50 establecimientos restantes.

La estrategia contempla que, una vez capacitado el personal de los bares, se les proporcionen sellos de seguridad para las bebidas, los cuales pueden ser stickers o cubiertas de tela (dentro de una scrunchie) que se colocan en la parte superior de los vasos y funcionan como una capa protectora para evitar que las bebidas sean manipuladas por terceros.

De hecho, otros espacios donde se difunde la estrategia de Tapa Segura son distintas universidades, esto con el objetivo de brindar información sobre esta problemática a las estudiantes.

Al respecto, Hernández Abarca adelantó que uno de los siguientes pasos será reunir a universidades interesadas en sumarse a esta estrategia para establecer una línea de trabajo conjunta.

Asimismo, informó que recientemente se firmó un convenio con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), mediante el cual ya se realizaron capacitaciones en el tema y se estableció colaboración con distintos centros educativos que también podrían incorporarse a dicha estrategia.

BCT