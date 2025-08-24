Avanza distribuidor Eréndira; supervisa Bedolla colocación de última trabe en puente sur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó la colocación de la última trabe del puente sur del distribuidor vial Eréndira, el cual registra proceso general del 41.8 por ciento.

Durante el recorrido realizado con Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) la noche del sábado, el mandatario detalló que con la colocación de esta última trabe de un total de 20 y que comprenden 44 metros de longitud cada una, continúa el proceso de conclusión del primero de dos puentes.