Avanza de manera gradual la restauración de bancas en Plaza de Armas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante este año se prevé que continúen los trabajos de rehabilitación de las bancas de cantera ubicadas en la Plaza de Armas, los cuales avanzan conforme se logra disponer de recursos para estas labores, informó Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia.

En entrevista colectiva, el funcionario indicó que recientemente concluyó la rehabilitación de una de estas bancas, la cual presentaba daños en el respaldo; sin embargo, señaló que existen otras que requieren intervención para evitar un mayor deterioro.

“La verdad el recurso es muy limitado, también debemos de estar coordinados con el INAH para la presentación de proyectos que nos den anuencia (…)”, señaló.

En este sentido, Hernández Razo explicó que cada año se presupuesta material específico para las labores de restauración, como mortero, polvo de cantera, pigmentos, resina epóxica, entre otros insumos necesarios para este tipo de trabajos.

Con dicho material, añadió, se realizan acciones de rehabilitación a lo largo del año en los puntos considerados prioritarios, aunque también se atienden otras labores adicionales conforme se presentan las necesidades.

