Este miércoles habrá protesta en movimiento con 5 km de recorrido y paradas activas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial del Peatón, el colectivo Manada Runner convoca a la ciudadanía a participar en una protesta en movimiento bajo el lema “¡La ciudad es nuestra!”, este miércoles 20 de agosto a las 20:15 horas en el Jardín Morelos, también conocido como “El Caballito”.
La jornada denominada “Camina, rueda, corre por Morelia” busca visibilizar la falta de espacios seguros para peatones, personas con discapacidad y quienes se movilizan sin vehículos motorizados.
19:45 h – Taller de carteles y mensajes
20:15 h – Arranque del recorrido
Distancia total: 5 kilómetros
Modalidades: Caminar, correr o rodar (bicicleta, silla de ruedas, patines)
Paradas activas: 3 puntos para reflexionar y dialogar sobre la movilidad y el espacio público.
La actividad es abierta a todo público y se invita a participar vistiendo ropa color neón o fosforescente para mayor visibilidad. También se recomienda portar pancartas o mensajes sobre la importancia de recuperar la ciudad para sus habitantes.
“A veces se nos olvida que esta ciudad es nuestra, y mientras más se camine, más accesible será para todas y todos”, expresaron integrantes del colectivo en la convocatoria.
La acción busca fomentar una cultura peatonal que respete los derechos de quienes transitan a pie o en medios no motorizados, en una ciudad donde la infraestructura vial prioriza al automóvil por encima de la seguridad peatonal.
mrh