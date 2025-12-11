Autos y camiones invaden banquetas en salida a Quiroga para evitar obras [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ciudadanos denunciaron a través de redes sociales que, desde el inicio de las obras viales en la zona de Maestranza con salida a Quiroga, automovilistas y unidades de transporte público han comenzado a realizar maniobras peligrosas para cruzar el tramo intervenido, generando un riesgo constante para peatones, motociclistas y otros conductores.

En una publicación compartida por la página de Facebook “Revolución Social”, se advierte que varios vehículos, incluidos camiones de pasajeros, se suben a la banqueta para evitar el congestionamiento vial, poniendo en peligro a personas que transitan por el sitio.

“Esta maniobra podría provocar un accidente grave en cualquier momento”, alertan los denunciantes.

De acuerdo con las imágenes difundidas, los hechos ocurren frente a la entrada de la Maestranza, donde actualmente se realizan trabajos viales. Se observan unidades de transporte colectivo invadiendo áreas peatonales, lo que ha generado inconformidad entre vecinos y usuarios frecuentes del tramo.