Autos clásicos por una buena causa: el Classic Show 2025 beneficiará a bomberos voluntarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Morelia Classic Show 2025, uno de los eventos automotrices más esperados de la ciudad, se presentará oficialmente este jueves 4 de diciembre a las 11:00 horas mediante una rueda de prensa que tendrá lugar en las instalaciones de Avante Llantas Morelia, ubicadas sobre la Av. Lázaro Cárdenas #3086.

Evento con causa: apoyo a bomberos voluntarios

El Comité Organizador informó que en esta rueda de prensa se darán a conocer todos los detalles de este magno encuentro de autos clásicos y de colección, el cual se llevará a cabo a beneficio de los Bomberos Voluntarios BVAPE, quienes realizan labores de rescate y atención de emergencias en la capital michoacana.