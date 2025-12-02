Morelia

Autos clásicos por una buena causa: el Classic Show 2025 beneficiará a bomberos voluntarios
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Morelia Classic Show 2025, uno de los eventos automotrices más esperados de la ciudad, se presentará oficialmente este jueves 4 de diciembre a las 11:00 horas mediante una rueda de prensa que tendrá lugar en las instalaciones de Avante Llantas Morelia, ubicadas sobre la Av. Lázaro Cárdenas #3086.

Evento con causa: apoyo a bomberos voluntarios

El Comité Organizador informó que en esta rueda de prensa se darán a conocer todos los detalles de este magno encuentro de autos clásicos y de colección, el cual se llevará a cabo a beneficio de los Bomberos Voluntarios BVAPE, quienes realizan labores de rescate y atención de emergencias en la capital michoacana.

El Classic Show no solo reúne vehículos históricos, sino también familias, coleccionistas y amantes de la cultura automotriz, en un ambiente de exhibición, música y responsabilidad social.

Invitación a medios y al público

El evento de presentación está dirigido a medios de comunicación, jefes de información y reporteros de la fuente de espectáculos y sociedad, quienes podrán conocer de primera mano la programación, actividades y objetivo solidario de esta edición 2025.

