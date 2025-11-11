Autoriza Cabildo de Morelia regularización de más de 250 lotes en Ampliación los Sauces

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó la regularización del asentamiento Ampliación Los Sauces, con lo cual se beneficiará a más de 250 familias, al otorgarles certeza jurídica sobre sus viviendas.

Desde el Centro Administrativo de Morelia (CAM), las y los regidores aprobaron por unanimidad la regularización de este asentamiento, ubicado en la tenencia de Santa María.

Al respecto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, afirmó que en sus administraciones ha sido una “prioridad impulsar la regularización de las escrituras de distintos asentamientos”.

Recalcó que la ciudad ha tenido un crecimiento desordenado, ya que durante años se desarrolló conforme a las necesidades inmediatas de las familias, pero sin un plan específico.

Por ello, subrayó que con la creación de un nuevo reglamento y una ley de desarrollo urbano, se impulsa tanto el orden como la certeza jurídica en el crecimiento de Morelia.

Finalmente, Martínez Alcázar detalló que, con estos más de 250 lotes que se regularizan con la aprobación del Cabildo, se está por alcanzar la cifra de 8 mil lotes regularizados en un periodo de cuatro años, lo que se traduciría en 8 mil familias beneficiadas con estos trámites.

mrh