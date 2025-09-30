Morelia

Autoridades rinden homenaje a José María Morelos con recorrido en Bando Solemne

Autoridades rinden homenaje a José María Morelos con recorrido en Bando Solemne
AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, funcionarios municipales, estatales y autoridades en materia de seguridad rindieron homenaje al Siervo de la Nación con un recorrido en Bando Solemne.

AHOLIBAMA ANDRADE

La actividad fue encabezada por el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el recorrido partió desde el Palacio Municipal hacia la Casa Natal de Morelos y posteriormente a Casa Sitio, lugares donde las autoridades depositaron ofrendas florales en honor a Morelos.

AHOLIBAMA ANDRADE

Durante el recorrido se contó con la participación de la banda de guerra de la Universidad Montrer, que al ritmo de trompetas y tambores marcó el paso del contingente.

BCT

Morelia
José María Morelos
Bando Solemne
grid
rinden homenaje

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com