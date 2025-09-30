Autoridades rinden homenaje a José María Morelos con recorrido en Bando Solemne

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, funcionarios municipales, estatales y autoridades en materia de seguridad rindieron homenaje al Siervo de la Nación con un recorrido en Bando Solemne.
La actividad fue encabezada por el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el recorrido partió desde el Palacio Municipal hacia la Casa Natal de Morelos y posteriormente a Casa Sitio, lugares donde las autoridades depositaron ofrendas florales en honor a Morelos.
Durante el recorrido se contó con la participación de la banda de guerra de la Universidad Montrer, que al ritmo de trompetas y tambores marcó el paso del contingente.
