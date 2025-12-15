Autoridades reportan incremento de 30% en derrama económica por festejos guadalupanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los festejos guadalupanos de este año en Morelia se registró una derrama económica de 18 millones de pesos y una afluencia de más de 900 mil asistentes en las inmediaciones del Santuario de la Virgen de Guadalupe, informó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.

En encuentro con medios de comunicación, el edil subrayó que esta fue la mejor temporada de festejos guadalupanos registrada hasta el momento, esto de acuerdo con lo señalado por los propios comerciantes populares.