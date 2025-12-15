Morelia

Autoridades reportan incremento de 30% en derrama económica por festejos guadalupanos

El alcalde Alfonso Martínez informó que la celebración a la Virgen de Guadalupe dejó 18 mdp en derrama económica y congregó a más de 960 mil personas en Morelia
Autoridades reportan incremento de 30% en derrama económica por festejos guadalupanos
MIMORELIA
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los festejos guadalupanos de este año en Morelia se registró una derrama económica de 18 millones de pesos y una afluencia de más de 900 mil asistentes en las inmediaciones del Santuario de la Virgen de Guadalupe, informó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.

En encuentro con medios de comunicación, el edil subrayó que esta fue la mejor temporada de festejos guadalupanos registrada hasta el momento, esto de acuerdo con lo señalado por los propios comerciantes populares.

En este tenor, indicó que la derrama económica fue de aproximadamente 18 millones de pesos, lo que representó un incremento del 30 por ciento en comparación con 2024. Asimismo, destacó que se registró una afluencia de alrededor de 960 mil personas.

Cabe resaltar que este año se instalaron casi mil comerciantes populares, quienes, como cada temporada, ofertaron las tradicionales cañas, así como una amplia variedad de alimentos y artículos diversos.

Por su parte, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales informó, a través de un comunicado, que se retiraron un total de 567 toneladas de residuos generados por los miles de asistentes que acudieron al Templo de San Diego y a sus inmediaciones.

Te puede interesar:
Morelia es más segura: menos delitos y más turismo, asegura el alcalde
Autoridades reportan incremento de 30% en derrama económica por festejos guadalupanos

RPO

festejos guadalupanos
grid
derramas económicas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com