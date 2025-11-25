Autoridades presentan la revista “De qué trata la trata” para prevenir este delito en infancias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, autoridades municipales realizaron la presentación de la revista “De qué trata la trata”, dirigida a las y los niños, con la intención de que conozcan de manera más amplia lo que implica este delito.

Desde el Centro Administrativo de Morelia (CAM), Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, detalló que este esfuerzo se realiza en sinergia con distintas dependencias del Ayuntamiento, con el objetivo de generar y difundir este material en espacios públicos.

En este tenor, subrayó que desde el Ayuntamiento de Morelia se tiene la tarea de “construir entornos seguros para las y los niños (…)”, por lo que indicó que se realizan distintas acciones, entre ellas el lanzamiento de la revista, la cual fue ilustrada por Ignacio Ponce de León.

Sobre el tema, el alcalde Alfonso Martínez destacó la importancia de que la población, y particularmente las infancias, cuenten con información para continuar trabajando de manera interinstitucional en la erradicación de este delito, el cual —señaló— tiene una alta incidencia en México.