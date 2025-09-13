Autoridades no desestiman supuestas amenazas; operativo garantizará seguridad para festejos patrios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades no desestiman amenazas en torno a las fiestas patrias; sin embargo, debido al operativo de seguridad interinstitucional que se implementará consideran que existen las condiciones necesarias para llevar a cabo los festejos patrios en la capital michoacana.

En entrevista para medios de comunicación, Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, señaló que respecto a los videos difundidos en redes sociales por un grupo que lanzó supuestas amenazas para este 15 de septiembre, ya se abrió una carpeta de investigación.

“Se pidió a la Fiscalía de la región, a la Fiscalía de Investigación y de Inteligencia que abriera las investigaciones correspondientes, y no echamos en saco roto ningún tema. Estamos atentos y la Fiscalía realizará los operativos pertinentes en coordinación con todos los órdenes de gobierno y las áreas de seguridad”, precisó el fiscal.

Por su parte, Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión de Seguridad, subrayó lo siguiente: “No podemos desestimar ninguna amenaza, no obstante considero que existen todas las condiciones de seguridad en la ciudad de Morelia”.

En este sentido, Alarcón Olmedo recordó que, como se informó anteriormente, las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno trabajarán de manera coordinada en los festejos patrios de este 15 y 16 de septiembre, con el objetivo de garantizar una jornada tranquila y segura para los asistentes.

Adicionalmente, recalcó que, desde su perspectiva, dichos mensajes difundidos en redes sociales no tienen relación con la capital michoacana. Sin embargo, aclaró que no se desestiman los señalamientos y que, ante este tipo de situaciones se actúa con seriedad para evitar cualquier riesgo.

