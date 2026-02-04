Autoridades de Sacramento visitarán Morelia para formalizar hermanamiento: edil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves se tendrá la visita de autoridades de Sacramento, California, a Morelia, con el objetivo de concretar de manera formal el hermanamiento entre ambas ciudades, informó el edil moreliano Alfonso Martínez Alcázar.
En entrevista colectiva, el alcalde expresó que existe entusiasmo por esta visita, al destacar la relevancia de Sacramento dentro de Estados Unidos, al ser la capital del estado de California y por el alto número de migrantes mexicanos que residen en dicha ciudad.
Martínez Alcázar indicó que este hermanamiento se enfocará en distintos rubros, particularmente en el impulso al turismo, tanto cultural como médico, además de fortalecer el vínculo con la comunidad migrante que radica en Sacramento.
En este contexto, el alcalde señaló que el Ayuntamiento de Morelia ha recibido diversas solicitudes de hermanamiento con otras ciudades. Incluso, comentó que este mismo miércoles fue contactado por autoridades de la alcaldía de Coyoacán, con quienes se prevé sostener una reunión el próximo lunes para analizar un posible hermanamiento enfocado en turismo cultural.
RPO