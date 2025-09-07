Morelia

Automovilista choca contra domicilio en Prados Verdes, Morelia

El impacto fue leve; la parecer el conductor se había quedado dormido
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista chocó levemente contra un domicilio alcanzó a impactar otro automotor en la colonia Prados Verdes, ubicada al norte de Morelia.

De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el susodicho aparentemente se quedó dormido, perdió el control de su unidad y ocurrió el incidente.

Lo anterior sucedió la mañana de este domingo sobre la calle Paseo del Álamo, entre las vialidades Paseo de las Jacarandas y Paseo de los Sauces. El percance fue avisado al número de emergencias.

En el sitio se presentaron los elementos policiales de Tránsito, mismos que realizaron el peritaje correspondiente y retiraron el coche de mencionado conductor, el cual es de la marca Volkswagen Vento, color blanco con placa PPR552A.

