Morelia

Automóvil vuelca tras caer a desnivel en la Antigua Carretera a Pátzcuaro

Afortunadamente el conductor no sufrió heridas de gravedad
Automóvil vuelca tras caer a desnivel en la Antigua Carretera a Pátzcuaro
RED113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven automovilista resultó levemente herido tras caer a un desnivel ubicado a la orilla de la Antigua Carretera a Pátzcuaro; la unidad del mencionado conductor terminó volcada, informaron autoridades policiales y de rescate.

El percance se registró durante la última hora de ayer sábado cerca de las compuertas de la Presa de Cointzio, en el municipio de Morelia. El hecho fue reportado al número de emergencias 911.

RED113

En el sitio se presentaron unos patrulleros y elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP, quienes auxiliaron al susodicho identificado como Eduardo, de 19 años de edad, mismo que no requirió traslado hospitalario.

Unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y pidieron una grúa, la cual retiró el automotor siniestrado y lo llevó a un corralón.

BCT

Morelia
Antigua Carretera a Pátzcuaro
Automóvil vuelca
caer a desnivel

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com