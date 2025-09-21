Automóvil vuelca tras caer a desnivel en la Antigua Carretera a Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven automovilista resultó levemente herido tras caer a un desnivel ubicado a la orilla de la Antigua Carretera a Pátzcuaro; la unidad del mencionado conductor terminó volcada, informaron autoridades policiales y de rescate.

El percance se registró durante la última hora de ayer sábado cerca de las compuertas de la Presa de Cointzio, en el municipio de Morelia. El hecho fue reportado al número de emergencias 911.