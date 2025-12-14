Auto vuelca en salida a Quiroga; no hubo heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este domingo, un vehículo volcó en la salida a Quiroga, en esta ciudad de Morelia. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales, únicamente daños materiales.

El hecho fue atendido por elementos de seguridad pública, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte ciudadano. En el sitio encontraron un automóvil color rojo volcado, con las llantas hacia arriba.

El accidente generó cierta expectación entre automovilistas que circulaban por la zona durante las primeras horas del día.

Las autoridades exhortan a conducir con precaución, especialmente durante la madrugada, cuando el pavimento suele encontrarse húmedo o con visibilidad reducida.