Auto termina volcado frente a la gasolinera de la San Rafael, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes se registró una aparatosa volcadura sobre la avenida principal de la colonia San Rafael, justo pasando la gasolinera Pemex, en la ciudad de Morelia.

En el video se observa un automóvil volcado en plena vía, mientras vecinos y transeúntes se acercan para verificar si hay personas atrapadas en el interior.