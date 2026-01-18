Auto termina volcado en Morelia tras choque; reportan dos lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque volcadura vehicular se registró durante la noche de este sábado sobre la avenida Solidaridad, al sur de la ciudad de Morelia, hecho que dejó dos lesionados, indicaron autoridades policiales y de rescate.

El aparatoso percance sucedió entre las calles José Silva Herrera y Jesús Romero Flores, a la altura de la colonia Felicitas del Río. Vecinos del lugar avisaron al número de emergencias 911 y solicitaron ayuda.