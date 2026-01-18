Auto termina volcado en Morelia tras choque; reportan dos lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque volcadura vehicular se registró durante la noche de este sábado sobre la avenida Solidaridad, al sur de la ciudad de Morelia, hecho que dejó dos lesionados, indicaron autoridades policiales y de rescate.
El aparatoso percance sucedió entre las calles José Silva Herrera y Jesús Romero Flores, a la altura de la colonia Felicitas del Río. Vecinos del lugar avisaron al número de emergencias 911 y solicitaron ayuda.
Después acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes atendieron a dos personas, mismas que afortunadamente no sufrieron lesiones de gravedad y no requirieron traslado hospitalario.
Trascendió que el automóvil siniestrado es un Ford Escort, color blanco, con placas PRG496B. Unos oficiales de Seguridad Vial de la Guardia Civil se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa, la cual llevó el automotor a un corralón.
BCT