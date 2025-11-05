Auto termina destrozado tras doble choque en el Libramiento Sur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automóvil chocó contra un objeto fijo y posteriormente se impactó levemente contra el costado de otro vehículo sobre el Libramiento Sur de Morelia, a la altura de la colonia Nueva Jacarandas. El incidente sólo dejó daños materiales, informaron fuentes policiales.

El percance ocurrió la tarde de este miércoles en un carril lateral, en el sentido del Parque Zoológico Benito Juárez hacia la Calzada Ventura Puente, frente a la colonia Félix Ireta.