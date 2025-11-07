Aunque fue frío el amanecer, Morelia registrará máxima de 27°C este viernes, prevén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 7 de noviembre, la ciudad de Morelia amaneció con una temperatura mínima de apenas 4°C, de acuerdo con el sitio Meteored, que monitorea en tiempo real el clima en México.
La sensación térmica fue incluso más baja en zonas abiertas o con viento, por lo que autoridades recomiendan a la población abrigarse bien, especialmente en el caso de adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.
Durante el transcurso del día se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando hasta 27°C por la tarde, con cielos mayormente despejados y vientos moderados del noreste.
Este descenso de temperatura forma parte de los efectos estacionales que se intensifican en noviembre con la llegada de frentes fríos.
En próximos días se espera que el clima continúe oscilando entre mañanas frescas y tardes cálidas.
RYE-