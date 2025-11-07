Morelia

Aunque fue frío el amanecer, Morelia registrará máxima de 27°C este viernes, prevén

Aunque fue frío el amanecer, Morelia registrará máxima de 27°C este viernes, prevén
Turismo Morelia MX
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 7 de noviembre, la ciudad de Morelia amaneció con una temperatura mínima de apenas 4°C, de acuerdo con el sitio Meteored, que monitorea en tiempo real el clima en México.

La sensación térmica fue incluso más baja en zonas abiertas o con viento, por lo que autoridades recomiendan a la población abrigarse bien, especialmente en el caso de adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.

Te puede interesar:
Llama SSM a prevenir enfermedades respiratorias en temporada invernal
Aunque fue frío el amanecer, Morelia registrará máxima de 27°C este viernes, prevén

Durante el transcurso del día se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando hasta 27°C por la tarde, con cielos mayormente despejados y vientos moderados del noreste.

Este descenso de temperatura forma parte de los efectos estacionales que se intensifican en noviembre con la llegada de frentes fríos.

En próximos días se espera que el clima continúe oscilando entre mañanas frescas y tardes cálidas.

RYE-

Morelia
Michoacán
clima Morelia
Grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com