Aunque fue frío el amanecer, Morelia registrará máxima de 27°C este viernes, prevén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 7 de noviembre, la ciudad de Morelia amaneció con una temperatura mínima de apenas 4°C, de acuerdo con el sitio Meteored, que monitorea en tiempo real el clima en México.

La sensación térmica fue incluso más baja en zonas abiertas o con viento, por lo que autoridades recomiendan a la población abrigarse bien, especialmente en el caso de adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.