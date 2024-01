Aumento al salario mínimo repuntará ventas, reconocen comerciantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una expectativa de que las familias michoacanas puedan acceder a más y mejores productos de su canasta básica y con ello se incrementen las ventas, plantearon oferentes del Centro de Comercio y Abasto Popular (CCAP), luego del incremento que presentó para este año el salario mínimo, que pasó de 207 a 248 pesos.

En un recorrido por el tianguis de Santa María, en Morelia, que administra la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el comerciante de carne Mario Mondragón Solórzano señaló que los productos que oferta no encarecieron.

"Este año no ha incrementado, de hecho, creí que aumentaría en diciembre y no, no aumentó nada, el precio sigue estable. Creo que el aumento sí es benéfico para las personas porque les va alcanzar un poquito más", comentó.