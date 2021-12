Aumento a tarifa del agua no será mayor a inflación: Marco Polo Aguirre

Añadió Gallardo Mora que la población no puede sufrir más incrementos y recordó que uno de los criterios establecidos es no aprobar incrementos superiores a la inflación, a excepción de los casos en que no representan un incremento alto en pesos.

“Lo vamos analizar puntualmente, porque no podemos aprobar que se lastime la economía de las y los morelianos ni los michoacanos. Tenemos que revisar también lo relativo al saneamiento, hay que recordar que son pocos los que tienen plantas tratadoras como Morelia. Pero el incremento al servicio de agua en Morelia de entrada lo considero muy alto, por lo que en este momento te diría que en mi caso no lo vamos apoyar, no podemos hacer que paguen tanto por un servicio, el cual no reciben todos los días. De entrada digo no”, agregó.

EA