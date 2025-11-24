Aumentan solicitudes de acompañamiento bancario en Morelia durante temporada decembrina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En temporada decembrina incrementan las solicitudes ciudadanas de acompañamiento policial en bancos; por ello, la Policía Morelia mantiene este servicio (completamente gratuito) con el objetivo de disuadir intentos de robo y garantizar que las operaciones se realicen con mayor seguridad.

Sobre el tema, Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia, indicó en entrevista que, debido a factores como el depósito del aguinaldo y otras transacciones características de la temporada decembrina, la frecuencia de este servicio aumenta aproximadamente entre un 25 % y un 30 %.