Aumentan solicitudes de acompañamiento bancario en Morelia durante temporada decembrina
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En temporada decembrina incrementan las solicitudes ciudadanas de acompañamiento policial en bancos; por ello, la Policía Morelia mantiene este servicio (completamente gratuito) con el objetivo de disuadir intentos de robo y garantizar que las operaciones se realicen con mayor seguridad.

Sobre el tema, Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia, indicó en entrevista que, debido a factores como el depósito del aguinaldo y otras transacciones características de la temporada decembrina, la frecuencia de este servicio aumenta aproximadamente entre un 25 % y un 30 %.

“Estamos en la disposición de seguir prestando este apoyo para la ciudadanía, usuarios o empresas que necesiten hacer alguna transacción o movimientos en instituciones bancarias”
destacó

Alarcón Olmedo señaló que, de manera habitual, se atienden de cinco a siete servicios de este tipo por semana, los cuales —dijo— se atienden como cualquier otro tipo de reporte.

Por ello, explicó que no existe un número específico de elementos destinados exclusivamente a este fin, ya que las solicitudes se atienden conforme se presentan. Debido a que estos acompañamientos no requieren mucho tiempo, afirmó que no afectan el despliegue operativo cotidiano.

Cabe resaltar que las y los ciudadanos, así como empresas o usuarios, pueden solicitar este servicio gratuito de acompañamiento bancario, ya sea por vía telefónica o por WhatsApp, al número de la Policía Morelia: 443 113 5000.

