Aumentan incidentes por fogatas y calentones en Morelia durante invierno, alerta PC

En este tenor, subrayó que lo que se busca es concientizar a la población para que, en caso de utilizar alguno de estos artefactos, lo hagan con precaución, sobre todo para evitar incendios, conatos de incendio, acumulación de gas o humo; situaciones que pueden poner en riesgo a las familias.

Cuestionado sobre la incidencia, indicó que prácticamente cada temporada invernal hay un aumento significativo.

“De estos incidentes te comento que fueron afortunadamente sin víctimas mortales, pero son los que se atendieron entre incendios y acumulación de gas”, resaltó.

Lara Medina señaló que la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia se mantiene atenta a los reportes para direccionar el apoyo correspondiente.

Respecto a los focos rojos, detalló que prácticamente no existe una zona específica, pues los incidentes se presentan tanto en la ciudad como en colonias de la periferia. No obstante, señaló que sí hay registros reincidentes en las zonas altas de Morelia, donde el frío suele afectar en mayor medida a la población, concluyó.

Cabe resaltar que la ciudadanía puede reportar este tipo de hechos a los números de emergencia, como el 911, para que así se canalice la atención por parte de los cuerpos de emergencia del municipio.

rmr