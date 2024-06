Audismo, barrera entre las personas sordas y oyentes

"Mientras los no oyentes no conocen totalmente el español, los oyentes no conocen nuestra lengua, ese desconocimiento de uno y de otro es lo que genera las barreras. Los oyentes no se sientan atacados, se trata de identificar estas actitudes para afrontarles y romper las barreras entre nosotros", dijo.

Por ello Manuel Sánchez-Villa abordó el tema de la "falsa inclusión" como un concepto que a menudo viven las personas con discapacidades, pues las necesidades de una persona sorda, jamás serán similares a las de una persona ciega, etcétera.

"Ahorita está de moda y se usa en todos lados la palabra inclusión, lo que está pasando es que los oyentes piensan en un tipo de inclusión pero no saben cómo aplicarlo. Es una inclusión vacía porque seguimos hasta abajo de la pirámide de las discriminaciones", dijo.

Para ir rompiendo barreras entre oyentes y no oyentes, el expositor llamó a seguir haciendo activismo, y que las personas sordas busquen redes de apoyo.

rmr