¡Audiolibros al alcance de todos! Alista Secum estrategia en el transporte público

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La lectura estará al alcance de todos los michoacanos e, inclusive, en el transporte público se podrá acceder a estos; la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán (Secum) alista la estrategia para que los audiolibros llegue a todos los rincones de la entidad.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, la secretaria, Tamara Sosa Alanís, refirió que junto con el Instituto del Transporte se alista la estrategia y el material que se distribuirá en diversas rutas del transporte público, a fin de que los usuarios puedan acceder a audiolibros mientras llegan a sus destinos.

En ese tenor, refirió que en la primera etapa se prevé iniciar en Morelia en algunas rutas correspondientes a las que van dirigidas a las instituciones de educación, principalmente universidades. Sin embargo no dio mayores detalles de la estrategia hasta que se concrete su lanzamiento.