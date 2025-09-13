¡Audiolibros al alcance de todos! Alista Secum estrategia en el transporte público

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La lectura estará al alcance de todos los michoacanos e, inclusive, en el transporte público se podrá acceder a estos; la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán (Secum) alista la estrategia para que los audiolibros llegue a todos los rincones de la entidad.
En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, la secretaria, Tamara Sosa Alanís, refirió que junto con el Instituto del Transporte se alista la estrategia y el material que se distribuirá en diversas rutas del transporte público, a fin de que los usuarios puedan acceder a audiolibros mientras llegan a sus destinos.
En ese tenor, refirió que en la primera etapa se prevé iniciar en Morelia en algunas rutas correspondientes a las que van dirigidas a las instituciones de educación, principalmente universidades. Sin embargo no dio mayores detalles de la estrategia hasta que se concrete su lanzamiento.
Aunque, adelantó que en las unidades del transporte público se colocarán carteles que contendrán códigos QR para que sean escaneados y los usuarios se dirijan a los audiolibros.
Recordó que el tema de los audiolibros no es un tema nuevo y ya existe la adaptación por parte del Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), los cuales se pueden escuchar en diversas plataformas de manera gratuita.
Por lo que con la nueva estrategia se pretende que salgan a las calles para que más lectores y audioescuchas se adentren al mundo de la lectura y fortalezcan su imaginación.
BCT