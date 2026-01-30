Audiencia por homicidio de intérpretes de señas será reservada en su totalidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El juez Cristóbal Luviano, determinó que la audiencia de vinculación a proceso contra Alfredo N., presunto secuestrador y asesino de la familia Mújica Hernández, se realice de manera privada en su totalidad, bajo el argumento de que su publicación podría poner en riesgo la investigación y la seguridad de familiares de las víctimas.

Para este encuentro estuvo presente en la sala 6 Alfredo N., y su defensa quien manifestó que no presentaría medios de prueba aparte de los ya expuestos por el Ministerio Público.

La Fiscalía General de Michoacán secundada por la asesoría legal de las víctimas indirectas solicitó nuevamente la privacidad de la audiencia, y el juez aceptó a la petición.

Es de recordar que la audiencia inicial se realizó parcialmente reservada, no obstante para este nuevo encuentro el togado decidió que se lleve en su totalidad de forma privada, ya que "en cualquier momento se puede debatir cualquier dato de prueba", manifestó.

Sobre el caso, se sabe que Víctor Mujica, Anayeli Hernández y su menor hija de 12 años fueron localizados calcinados en la carretera de Ucareo el pasado 17 de enero. Se conoció que participaron tres personas en el secuestro y homicidio de los intérpretes de señas y su hija.

