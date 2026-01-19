Atropellan y arrastran a perrita en Morelia; vecinos denuncian el hecho

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cámaras de seguridad captaron el momento en que una perrita fue atropellada y arrastrada por una motocicleta en la calle Lauro Montenegro de Morelia y vecinos difundieron el video como un acto de denuncia ciudadana.

En las imágenes —difundidas por habitantes de la zona a través de redes sociales— se observa cómo la motocicleta atropella al animalito, quien queda atorado en la llanta trasera del vehículo.

Una segunda cámara muestra que, tras detenerse, ambos sujetos bajan de la unidad para revisar lo ocurrido. Al liberar a la perrita, esta se aleja arrastrando sus patas traseras, visiblemente herida, mientras los motociclistas se marchan sin prestar mayor ayuda ni verificar su estado de salud.

Vecinos de la zona difundieron el video a través de redes sociales con el fin de identificar a los presuntos responsables y denunciar el caso de maltrato animal.

“Ojalá alguien reconociera a estas personas. El día de ayer atropellaron a esta perrita en la calle Lauro Montenegro. Hoy la vimos herida y revisando las cámaras de los vecinos nos percatamos de que estas personas la atropellaron”, señala el mensaje que acompaña la denuncia ciudadana.