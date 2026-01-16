Atropelló y mató a una mujer en Morelia: lo declaran culpable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo fallo condenatorio en contra de Cristopher Diego G., al acreditarse su plena responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de una mujer en la colonia La Aldea, municipio de Morelia.

Durante el Juicio Oral, el Ministerio Público demostró que el 22 de junio de 2023, la víctima, identificada como Elva C., se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Plata, en compañía de su familia, cuando Cristopher Diego G. y otra persona agredieron a su hijo. Posteriormente, la víctima fue atropellada de manera reiterada con una camioneta tipo Van, color gris, lo que le ocasionó la muerte.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía Especializada de Feminicidios llevó a cabo las investigaciones correspondientes, logrando reunir datos de prueba que permitieron establecer la participación del ahora sentenciado. En su momento, Cristopher Diego G. fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión y vinculado a proceso.