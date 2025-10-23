¡Atrévete a vivir el terror! Así serán los recorridos nocturnos de Halloween en el Zoo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia se prepara para ofrecerte una experiencia nocturna que hará latir tu corazón más rápido que nunca. Si eres de los que buscan vivir el verdadero terror y la adrenalina, no puedes perderte los nuevos recorridos nocturnos de Halloween, que se llevarán a cabo los días 24 y 25 de octubre a las 19:00 y 21:00 horas. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido?
Este año, los recorridos se han renovado por completo para ofrecerte una experiencia inmersiva y aterradora en tres niveles de miedo que harán que tu piel se erice. Y lo mejor, ¡tú eliges cuánto miedo quieres vivir!
Nivel Psicológico: Si eres de los que disfrutan del suspenso sin contacto físico, este nivel es perfecto para ti. Adéntrate en la oscuridad y siente el miedo en el aire sin que los actores te toquen.
Nivel Traumante: Para los que buscan más acción, este nivel trae contacto físico leve, pero sin llegar al límite. ¿Serás capaz de soportarlo?
Nivel Extremo: Solo para los más valientes. Este nivel incluye contacto directo, manchas desagradables y electroshocks ligeros que harán que tus nervios estén a flor de piel. ¿Te atreves a vivirlo?
La compañía Hacienda del Terror Morelia, famosa por sus espectáculos aterradores, se une al equipo del Zoológico para ofrecerte una experiencia de miedo de altísima calidad. Además, podrás recorrer solo las zonas habitadas por especies nocturnas, asegurando que los animales no se vean afectados durante el recorrido.
Pero no solo es miedo y adrenalina. También tendrás la oportunidad de aprender mientras vives la experiencia, ya que se incluirán pláticas educativas sobre la fauna nocturna del Zoológico, combinando diversión con educación ambiental.
Los boletos ya están disponibles en el área educativa del Zoológico de 10:00 a 16:30 horas y también puedes adquirirlos mediante transferencia electrónica. Para más detalles y reservaciones, contacta al WhatsApp 44 3492 7640.
