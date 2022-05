Atleta paralímpico michoacano pide infracciones a quienes bloquean rampas para personas con discapacidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El atleta paralímpico Ángel Ibarra Jasso realizó un llamado a que se infraccione a los automovilistas que se estacionan y bloquean las rampas para personas con discapacidad.

A través de su cuenta de Facebook, Ángel Ibarra señaló que acudió al Centro Histórico de esta ciudad para realizar un trámite. La persona que maneja su auto se estacionó en la calle Belisario Domínguez y acompañó a Ángel a hacer la diligencia. Cuando regresaron el auto del deportista ya tenía una infracción.

Ángel Ibarra notó que había un vehículo gris que bloqueaba una rampa para personas con discapacidad, en la misma calle que él fue infraccionado, pero este auto no tenía infracción.

"Como persona con discapacidad y deportista paralímpico es muy molesto vivir este tipo de situaciones, siempre vemos este tipo de situaciones que nos afectan, que nos limitan para poder movernos solos, mis compañeros con Discapacidad no me dejarán mentir al decir que siempre es una angustia para nosotros ver cómo hacerle para ir a cualquier lugar, sea solos o acompañados y aún más cuándo las condiciones no son dadas para el libre ejercicio de nuestra libertad", dijo.

Ángel pide a las autoridades aplicar "parejo" las reglas de tránsito y no solo a unos cuantos.