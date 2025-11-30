Atlético Morelia-UMSNH varonil cierra como líder y califica a Copa Conecta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil aseguró el liderato del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y calificó a la Copa Conecta, luego de que la noche de este sábado derrotara 1-4 a Deportivo Sahuayo en juego correspondiente a la Jornada 10, que se desarrolló en la Unidad Deportiva “Francisco García Vilchis”.

El inicio del encuentro fue de estudio, pero con el paso de los minutos los Zorros empezaron a inclinar la balanza a su favor y al 20' se marcó un penal que Juan Pablo Lara concretó para poner el 0-1 con el que se fueron al descanso.