Atlético Morelia UMSNH recibe al León Sub 17 en la Copa Promesas; entrada gratuita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 30 de septiembre, el Atlético Morelia UMSNH enfrentará al León Sub 17 en el marco de la Jornada 3 de la Copa Promesas, un torneo formativo de la Liga TDP.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Universitario de la UMSNH a partir de las 16:00 horas, con acceso gratuito para el público.

La invitación está abierta a todas las familias y aficionados al fútbol que deseen apoyar a las futuras promesas del balompié mexicano.

Con el lema “Somos Zorros”, el Atlético Morelia UMSNH invita a la afición local a disfrutar de un partido lleno de energía juvenil y ambiente familiar.

