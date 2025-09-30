Atlético Morelia UMSNH recibe al León Sub 17 en la Copa Promesas; entrada gratuita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 30 de septiembre, el Atlético Morelia UMSNH enfrentará al León Sub 17 en el marco de la Jornada 3 de la Copa Promesas, un torneo formativo de la Liga TDP.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Universitario de la UMSNH a partir de las 16:00 horas, con acceso gratuito para el público.