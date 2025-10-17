Atlético Morelia-UMSNH Femenil se mantiene como sublíder del Grupo 5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil se mantiene como sublíder del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que esta tarde cayó 0-1 ante Deportivo Zamora en duelo de la Jornada 3, que se desarrolló en el Estadio Universitario.

Como era de esperarse, el juego fue cerrado, pues se enfrentaban los dos mejores equipos en lo que va del campeonato, ambas escuadras luchaban por hacerse del control del esférico.

Pero fue al minuto 21 que se abrió el marcador, cuando Eunice Orozco disparó desde las afueras del área y el balón fue desviado por una jugadora local y acabó en el fondo, por lo que se fueron al descanso con el 0-1.