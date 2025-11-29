Atlético Morelia-UMSNH Femenil cierra el 2025 con triunfo en San Juan del Río

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil terminó su actividad del 2025 en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) con un triunfo de 0-3 sobre Club Deportivo San Juan del Río en partido de la Jornada 9.

Desde el arranque las nicolaitas tomaron el control del duelo y al minuto 12 Adriana Ramírez recibió un balón al espacio, le ganó a su marcadora y venció a la portera rival en el mano a mano para abrir el marcador.