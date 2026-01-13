Atlético Morelia rompe vínculo con partido de leyendas y alerta a la afición

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia se deslindó oficialmente del evento “Duelo entre Leyendas”, programado para este sábado 17 de enero en el Estadio Morelos, al señalar que no tiene relación alguna con su organización ni logística.

A través de un comunicado dirigido a la afición y medios de comunicación, el club aclaró que el evento está siendo promovido por una empresa externa, sin autorización ni coordinación directa con la institución rojiamarilla.

“Nuestra institución no ha tenido injerencia, participación ni responsabilidad en la organización y logística del mismo”, señaló el equipo.