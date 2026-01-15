Atienden incendio en pastizal frente a Casa Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves se registró un incendio en un pastizal ubicado en el bordo del río, frente a Casa Michoacán. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, informó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.
El funcionario detalló que el reporte se recibió alrededor de las 15:30 horas, en las inmediaciones del libramiento, lo que movilizó a una unidad de atención al sitio, donde ya era visible una columna de humo.
“Las labores de atención continúan y, hasta ahora, no se tiene registro de personas lesionadas”, explicó.
No obstante, aclaró que hasta el corte de las 16:00 horas, los trabajos de contención del fuego seguían en proceso, por lo que aún no se contaba con un reporte final del siniestro.
RYE-