Atienden incendio en pastizal frente a Casa Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves se registró un incendio en un pastizal ubicado en el bordo del río, frente a Casa Michoacán. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, informó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

El funcionario detalló que el reporte se recibió alrededor de las 15:30 horas, en las inmediaciones del libramiento, lo que movilizó a una unidad de atención al sitio, donde ya era visible una columna de humo.

“Las labores de atención continúan y, hasta ahora, no se tiene registro de personas lesionadas”, explicó.