Atienden derrame de combustible en Libramiento Sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes, Protección Civil Michoacán atendió un derrame de combustible registrado en el cruce de Libramiento Sur y Luis Mireles, en la colonia Ana María Gallaga de la capital michoacana.

La corporación informó que la carga vehicular en la zona es pesada, por lo que recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas para evitar mayores complicaciones en la circulación.

En el lugar se desplegaron brigadas de Protección Civil y bomberos, quienes realizaron labores para controlar el derrame y evitar riesgos a la población y a conductores que transitan por la zona.

Las autoridades recordaron que, en caso de cualquier emergencia, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato al número 911.

